Синоптик Тишковец: июль в Москве начнется с жары, которой не было более 100 лет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что июль в Москве стартует с рекордно высоких температур. Такой жары в столице не было более 100 лет, сообщает РИА Новости .

28 июня температура в Москве повышалась до 30 градусов. На выходные синоптики обещают до +32, может пройти небольшой дождь.

«Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века. В понедельник в пик жара может достичь плюс 30- плюс 33 градуса, побив рекорд 1898 года — плюс 32,6», — отметил Тишковец.

2 июля будет еще на градус жарче — воздух прогреется до +34. Этот показатель превзойдет рекорд 1890 года. 3 июля ожидаются ливни и грозы, но температура будет держаться на уровне +30–33 градуса.

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Он будет действовать с 11:00 до 18:00 29 июня.