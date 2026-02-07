сегодня в 12:59

Синоптик Шувалов: к концу следующей недели в Москве может потеплеть до плюс 2

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал вероятное потепление в Москве к концу следующей недели. Температура может вырасти до плюс 2 градусов, сообщает RT .

В целом на следующей неделе будут умеренные морозы. Холод начнет постепенно уходить после среды.

В ночь на 11 февраля температура составит от минус 22 до минус 20 градусов. Днем столбики термометров покажут минус 13 — минус 11 градусов.

Во второй половине дня в среду пойдет снег. Он сохранится и в четверг, 12 февраля. Днем ожидается существенное повышение температуры, которая к выходным может достичь нулевых значений.

В конце недели ожидается от нуля до плюс 1-2 градуса.

Между тем в Москве в круглосуточном режиме продолжаются работы по вывозу снега после сильного снегопада. В уборке на дорогах задействована тяжелая техника.

