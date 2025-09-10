сегодня в 11:15

Тишковец: роза ветров благоприятная для нанесения ядерного удара по Польше

Сейчас наблюдается благоприятная роза ветров, позволяющая нанести ядерный удар по Польше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Чтобы стереть с лица Земли русофобскую Польшу, российской армии понадобится всего залп дивизиона российских ОТРК „Искандер“ с ядерными боевыми частями», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, роза ветров как раз подходит для этого. Периферия антициклона создает устойчивый воздушный поток с юго-востока на северо-запад со скоростью 50-70 км/ч. Это, по мнению метеоролога, могло бы привести к распространению радиации на страны Северной Европы — Швецию, Норвегию, Данию.

Эти государства «принимают участие в войне против России», добавил Тишковец.

Ранее стало известно, что в Польше собрали экстренное заседание министров из-за сбитых над страной дронов. Продолжается операция по идентификации и нейтрализации объектов.

