Синоптик счел погоду отличной, чтобы «стереть с лица Земли» Польшу ядерным ударом

Тишковец: роза ветров благоприятная для нанесения ядерного удара по Польше
Общество

Сейчас наблюдается благоприятная роза ветров, позволяющая нанести ядерный удар по Польше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Чтобы стереть с лица Земли русофобскую Польшу, российской армии понадобится всего залп дивизиона российских ОТРК „Искандер“ с ядерными боевыми частями», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, роза ветров как раз подходит для этого. Периферия антициклона создает устойчивый воздушный поток с юго-востока на северо-запад со скоростью 50-70 км/ч. Это, по мнению метеоролога, могло бы привести к распространению радиации на страны Северной Европы — Швецию, Норвегию, Данию.

Эти государства «принимают участие в войне против России», добавил Тишковец.

Ранее стало известно, что в Польше собрали экстренное заседание министров из-за сбитых над страной дронов. Продолжается операция по идентификации и нейтрализации объектов.

