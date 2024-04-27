Синоптик раскрыл, когда сильные дожди в Москве закончатся

Синоптик Ильин: дожди в Москве должны закончиться в эту субботу

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что ливни в Москве должны закончиться в субботу, 27 апреля. По словам эксперта, первые майские праздники пройдут без осадков, сообщает «Вечерняя Москва».

Ильин добавил, что в выходные дни температура воздуха будет на уровне 16-18 градусов тепла. В целом, по прогнозу специалиста, грядущие выходные должны выдастся очень теплыми, хотя 28 апреля и ожидается ночное похолодание.

«В воскресенье ночью станет прохладно, температура понизится до 5–7 градусов, потому что облаков на небе будет мало, — пояснил Ильин.

Ранее синоптик сообщал, что 9 мая в Москве ожидается 18-20 градусов тепла.