Синоптик предупредила о скачках давления в новогоднюю ночь в Московском регионе

В ночь на 1 января в Подмосковье и столице будет прохладная погода с температурой до минус 4 градусов и небольшая метель. Метеочувствительным людям следует быть готовым к перепадам атмосферного давления, сообщила РИАМО главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Конечно, она будет значительно теплее, чем это обычно бывает. Потому что средняя минимальная температура в Москве в новогоднюю ночь, даже за последние 10 лет, это минус 8, минус 10 градусов. А в этом году нас ожидает слабо отрицательная температура с небольшим снежком, не исключено, что в ночь на 1 января будет небольшая метель», — сказала Позднякова.

Она добавила, что 1 января нового года атмосферное давление будет 728 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы. В последующие дни оно будет повышаться. Такие перепады давления неблагоприятны для здоровья.

По словам синоптика, подобные изменения атмосферного давления обусловлены прохождением через Баренцево море глубокого циклона.