Синоптик Позднякова: снежный наст и большие осадки не повредят дачным растениям
Образование наста на сугробах и сам снежный покров от обильных осадков в регионе не повредят растениям на даче, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Высота снежного покрова довольно высокая и растения, которые у нас зимуют, не будут испытывать дефицита в кислороде, так как снежная подушка довольно рыхлая. У нас всегда в начале марта — конце февраля формируются условия для образования снежного наста», — сказала Позднякова.
Она добавила, что тем, кто не убрал снег с участков, лучше это сделать до момента, пока он пропитается влагой, и станет более плотным и влагоемким.
Ранее снежный покров защитил озимые культуры от морозов в Подмосковье.
