Синоптик Позднякова рассказала, сколько градусов будет в Подмосковье в субботу

сегодня в 10:14

Позднякова: в субботу в Подмосковье ожидается плюс 10 градусов и выше

Суббота в Подмосковье обещает быть относительно теплой, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

Около 8 часов утра столбики термометров в Московской области показывали 8 градусов тепла. Днем будет еще теплее. Температура поднимется до плюс 10 градусов и выше.

По словам специалиста, средняя суточная температура будет на 6 градусов выше нормы.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе 25 октября ожидается дождливая погода. При этом температура поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.