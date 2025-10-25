Дождь и тепло ожидаются в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу будет дождливо, температура поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой дождь, по области местами умеренный.
Скорость юго-восточного ветра не превысит 12 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 5 — плюс 7 градусов, днем 26 октября — от плюс 7 до плюс 9. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер усилится порывами до 15 м/с.
