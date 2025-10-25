Дождь и тепло ожидаются в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице в субботу будет дождливо, температура поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.