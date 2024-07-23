Синоптик Позднякова оценила вероятность возникновения сочинского смерча в Москве

В ближайшие 10 дней климатическая ситуация в Московском регионе не будет располагать к образованию смерчей, сообщила РИАМО ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В ближайшие, во всяком случае, дней 10 климатическая ситуация не будет располагать к образованию смерчей. Смерчи обычно у нас наблюдаются все-таки в первой половине лета. В принципе, это очень редкое явление в наших районах», — сказала Позднякова.

Она объяснила, что смерчи над морем — явление обыденное. В августе они появляются особенно часто.

«Они существуют очень непродолжительное время. А в нашем регионе смерчи — явление крайне редкое», — отметила синоптик.

Ранее жители Сочи сообщили о мощном смерче над морем. Оно окрасилось в черный цвет.