Синоптик Позднякова: москвичи не останутся без снега на Новый год

«Практически с середины ноября в столичном регионе удерживается не по сезону теплая погода. Про первый снег, который выпадал в Москве в середине ноября, все успели забыть», — написала Позднякова в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в первую неделю декабря средняя температура воздуха была выше 0 градусов. На ВДНХ она составила плюс 2,1 градуса, что на 5,4 градуса выше климатической нормы.

Синоптик добавила, что в начале зимы 2008 и 2009 годов была аномально теплая погода: температура поднималась до плюс 6,1-6,4 градуса, снега не было. В прошлом году он выпал лишь к 7 декабря, но к 31 декабря почти растаял.

