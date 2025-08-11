сегодня в 14:55

Синоптик Позднякова: до плюс 25 градусов ожидается в Москве в конце недели

Тепло вернется в Москву к концу недели. Температура поднимется до плюс 25 градусов, сообщает РЕН ТВ .

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшие дни в столице будет облачная погода. Местами пройдут сильные дожди, будут греметь грозы.

Хотя непогода накроет Москву в понедельник, уже со вторника атмосферное давление начнет постепенно расти. 12 и 13 августа дожди еще будут идти, но не так интенсивно.

Ночью температура будет опускаться до плюс 15 градусов. Днем столбики термометров будут показывать плюс 21 градус. К концу недели вернется тепло — температура составит плюс 25 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали, что дождь, гроза и ветер до 15 м/с будут в Московском регионе 11 августа. Температура составит от 18 до 20 градусов тепла.