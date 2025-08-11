Дождь, гроза и ветер до 15 м/с будут в Московском регионе 11 августа

Днем 11 августа в Москве и области ожидается от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник в Московском регионе ожидаются облачная погода и дождь. В некоторых местах возможна гроза. Ветер западный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода, но возможен дождь. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что в Москве и области вторая декада августа будет прохладнее первой. Температурная аномалия составит примерно 0,5 градусов.