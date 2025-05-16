Синоптик Позднякова: 30-градусная жара ожидается в Москве в июне

30-градусная жара придет в Москву в июне. Кроме того, синоптики прогнозируют дефицит осадков, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Июньская средняя месячная температура воздуха в столице составляет 17,4 градуса. Однако синоптики ожидают, что в июне 2025 года температура будет превышать норму на 1 — 1,5 градуса.

Позднякова отметила, что несколько дней может стоять 30-градусная жара. Отмечается, в первый и два последних дня прошлогоднего июня температура превышала это значение.

Также синоптики ожидают июньский дефицит осадков в этом году. При этом в 2024 году в июне было много дождей.

Позднякова отметила, что в июле и августе в Москве также будет тепло, а осадков будет немного.

В Московском регионе с 13 мая идут дожди. Выпало 25% от месячной нормы осадков.