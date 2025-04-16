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Синоптик Позднякова: 16 апреля в Москве может стать рекордно теплым

Среда, 16 апреля, может стать рекордно теплой для Москвы, побив достижение 1920 года — плюс 21 градус, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Первая половина весны 2025 года позади. В Москве она отличилась неустойчивой, но в целом теплой погодой. Аномалия температуры воздуха составила +2,8 градуса», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в среду за счет солнечной погоды воздух в столице может прогреться до рекордно высоких значений. Самым теплым днем 16 апреля был в 1920 году, когда температура воздуха составляла плюс 21 градус.

Позднякова добавила, что до выходных в мегаполисе температура воздуха будет превышать плюс 21 градус, поэтому следует ожидать новых рекордов тепла.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что 15 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала весны.