сегодня в 22:42

Синоптик: на всей европейской части РФ фиксируется температура ниже нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вся европейская территория РФ находится под влиянием холодных воздушных масс, из-за чего фиксируется температура воздуха ниже нормы, сообщает ТАСС .

Он отметил, что холодные воздушные массы будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока.

«Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории», — отметил синоптик.

По его словам, для большой территории это редкое явление.

Ранее синоптик рассказал, когда в Московском регионе выпадет первый снег. По его словам, в начале октября в Москве и области первого снега не будет.