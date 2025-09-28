Синоптик: на всей европейской части РФ фиксируется температура ниже нормы
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вся европейская территория РФ находится под влиянием холодных воздушных масс, из-за чего фиксируется температура воздуха ниже нормы, сообщает ТАСС.
Он отметил, что холодные воздушные массы будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока.
«Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории», — отметил синоптик.
Ранее синоптик рассказал, когда в Московском регионе выпадет первый снег. По его словам, в начале октября в Москве и области первого снега не будет.