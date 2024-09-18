Синоптик Михаил Леус допустил магнитную бурю в среду

Утром 18 сентября геомагнитное поле Земли пребывает в слабо возмущенном состоянии, как и накануне. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня на Земле могут появиться даже слабые магнитные бури. Магнитосфера планеты перейдет в спокойное состояние только к вечеру среды.

При этом, согласно прогнозу Леуса, 19 и 20 сентября показатели придут в норму. Геомагнитных бурь в эти дни не ожидается.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская рассказала, что во время таких явлений оказывается негативное влияние на физическое и психологическое состояние людей. Чтобы не допустить неблагоприятных последствий магнитной бури, в эти дни нужно есть правильную еду с калием, витаминами, много спать и побольше гулять на свежем воздухе.