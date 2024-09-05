Леус: в ночь на 6 сентября на востоке Подмосковья похолодает до минус 1 градуса

Календарная осень все активнее проявляется на территории Европейской части России, так, в ночь на 6 сентября на востоке Московской области ожидается похолодание до -1℃, об этом в личном Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, в ночь с 4 на 5 сентября на северо-востоке Центрального федерального округа метеостанции зафиксировали первые заморозки наступившей осени. Согласно климатической истории заморозков Подмосковья, на примере Черусти, для этого времени года заморозки — нормальное явление, но еще не ежегодное.

«Даже в век глобального потепления заморозки в сентябре там (в Черусти — ред.) — явление практически ежегодное — в XXI лишь два сентября — 2022 и 2018 годов — обошлись без них. Более того, в сентябре 2010 года заморозки наблюдались даже 31 августа! В первой декаде сентября заморозки в Черустях наблюдаются 1 раз в 5 лет. В прошлом сентябре первые морозцы наблюдались 17 числа, а в 2022 году — 5 сентября», — рассказал Леус.

Синоптик предупредил жителей Московского региона, что на востоке Подмосковья ближайшей ночью может похолодать до минус 1 градуса, на севере региона столбик термометра опустится до плюс 3 градусов, а в Москве ночь будет более теплой — температура воздуха будет варьироваться от плюс 7 до плюс 9 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в Москве и Подмосковье из-за высокой пожароопасности объявлен «желтый» уровень погодной опасности.