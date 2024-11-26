Синоптик Леус: в Москву придет пасмурная и влажная «еврозима»

В Москву придет «еврозима», благодаря которой до конца месяца по ночам будет не слишком холодно, а днем температура будет чуть выше нулевой отметки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Несколько дней назад в центральных областях европейской территории России сформировался снежный покров высотой до 23-28 см. В Москве третий день подряд сохраняется устойчивая минусовая среднесуточная температура.

Предстоящая ночь в столице, когда столбики термометров покажут от минус 5 до минус 7 градусов, может стать самой холодной с начала осени. Днем температура будет от минус одного до минус трех градусов.

Однако после этого в Москву придет пасмурная и влажная «еврозима». По ночам температура будет держаться на отметке от ноля до минус трех градусов. Днем столбики термометров будут подниматься чуть выше нулевой отметки. Погода будет облачная и сырая, до пятницы есть вероятность небольших осадков в виде снега и мокрого снега.

Также до конца недели прогнозируется повышенное атмосферное давление. К субботе показания барометров постепенно достигнут отметки в 760 мм рт. ст.

Такие показатели, включая температуру, сохранятся в Москве до 2–3 декабря. Затем температурный фон снова изменится в привычную для отечественной зимы сторону. Ожидаются легкие морозы.