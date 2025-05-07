Синоптик Леус: тепла в праздничные выходные в Москве не будет

В Москве в предстоящие праздничные выходные прогнозируется прохладная погода. Тепло придет только в середине следующей недели, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ночью в столице заморозков не ожидается. Температура будет от плюс 1 до плюс 6 градусов. При этом в Подмосковье местами столбики термометров ночью будут показывать до минус 2 градусов.

Днем в предстоящие выходные температура в Московском регионе будет от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, которые будут идти почти каждый день.

Такая же погода будет 12 и 13 мая. Но уже в среду дожди прервутся. Ночью в Москве температура будет составлять плюс 4 — плюс 9 градусов, а днем поднимется выше 15 градусов.

Синоптик отметил, что температура во второй половине мая будет соответствовать климатической норме, но, вероятнее всего, будет выше на 1-2 градуса.

Ранее Гидрометцентр предупредил о дождях и холодной погоде на День Победы. Утром во время парада температура составит всего плюс 5 — плюс 9 градусов.