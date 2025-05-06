Гидрометцентр предупредил о дождях и холодной погоде на День Победы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости , что в День Победы москвичей ждёт непривычно холодная для мая погода.

В течение всего дня столбики термометров будут показывать на 5-6 градусов ниже сезонной нормы.

По прогнозам синоптиков, утром во время парада температура составит всего +5…+9°C, а к послеполуденным часам воздух прогреется лишь до +8…+13°C. Ночные показатели и вовсе опустятся до 0…+5°C.

Погода будет сопровождаться переменной облачностью и кратковременными дождями.

Аналогичные погодные условия ожидаются в соседних с Московской областью регионах — Тверской, Костромской, Ивановской, Рязанской и Владимирской областях.

Метеорологи отмечают, что такая аномалия распространится на весь Центральный федеральный округ.