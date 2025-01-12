Синоптик Леус: снежный покров в Москве не сдается

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Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве может вырасти на 1-2 см

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что снежный покров в Москве не планирует сдаваться. В ближайшие два дня снег таять не будет.

По данным базовой метеостанции столицы, высота снежного покрова держится на уровне 2 см. 13 и 14 января снег таять не будет, возможно прибавится еще 1–2 см высоты.

«„Снежным“ лидером столичного региона является московское Тушино — там снежный покров хоть и уменьшился на 2 см, но остается самым высоким в регионе — 6 см», — написал Леус в Telegram-канале.

Ранее синоптик заявил, что Санкт-Петербург обновил максимум снежного покрова этой зимы. По данным городском метеостанции его высота достигла 29 см.