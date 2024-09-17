Синоптик Леус: сильная магнитная буря началась на Земле

сегодня в 08:55

На Земле происходят сильные колебания геомагнитного поля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Кр-индекс достиг отметки 7. Утром магнитная буря немного ослабла. Но затем достигла класса G3.

«Магнитная буря после 07:35 вновь стала сильной», — отметил Леус в своем Telegram-канале.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская порекомендовала гулять на свежем воздухе и использовать техники релаксации во время геомагнитных бурь. Такие способы помогут снизить давление на организм.