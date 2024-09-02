Синоптик Леус: рост числа пятен на Солнце поразил ученых

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Уровень активности солнечного цикла зависит от количества солнечных пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. В последние годы их стало больше, что и поразило ученых, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Индекс солнечной активности в августе 2024 года составил 215,5. Это максимум с предыдущего, 24-го солнечного цикла, который пришелся на 2012-2014 годы и поразил ученых.

В 2025 году может появиться более высокий индекс солнечной активности. Это потенциально способно привести к наступлению неких крупных событий в сентябре.

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