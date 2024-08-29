Врач Радчик рассказала, как правильно держать под контролем аллергию на солнце

Врач-аллерголог и иммунолог АО «Медицина» (клиника академии Ройтберга) Юлия Радчик в разговоре с РИАМО сообщила, что полностью избавиться от аллергии на солнечное излучение невозможно, но если соблюдать определенные действия, можно свести ее к минимуму.

По словам Радчик, в некоторых случаях компетентные врачи могут назначить фототерапию, чтобы кожа человека постепенно привыкала и адаптировалась к солнечному свету. Также использование антигистаминов или кортикостероидных кремов для снятия симптомов может помочь ослабить симптомы.

Если у женщин аллергия на солнце зависит от цикла, то подходящее гормональное лечение назначает гинеколог.

«За тридцать минут до выхода [на солнце] и каждые два часа используйте защитный крем широкого спектра действия не менее 30 SPF. Избегайте прямых лучей в середине дня, примерно с 10 до 16 часов, когда солнце самое сильное. Старайтесь носить одежду, закрывающую тело, не забывайте про шляпу и защиту глаз — надевайте очки», — посоветовала врач аллерголог-иммунолог.

Если человек знает, что ему предстоит долго быть на солнечном свете, к этому нужно подготовиться: нужно чередовать нахождение на солнце и в тени, постепенно увеличивая время.

Также нужно следить за витамином Д в организме и в случае необходимости регулировать его приемом специальных препаратов.