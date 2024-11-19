Синоптик Леус: резкие перепады давления ожидаются в Московском регионе

сегодня в 15:40

Резкие и частые колебания атмосферного давления ожидаются на территории Московской области и столицы до конца текущей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Метеозависимые, внимание! Разброс показаний барометров превысит 35 мм рт. ст.», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Леус призвал жителей Москвы и области следить за своим самочувствием и выполнять предписания врачей.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в российскую столицу придет зима, а температура воздуха понизится до отрицательных средних суточных значений. Приход зимней погоды ожидается после 23 ноября.