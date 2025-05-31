Синоптик Леус рассказал, какую погоду ждать в июне в Москве

С наступлением календарного лета температура в центральной части России, в том числе в Москве, стабилизируется и будет практически соответствовать показателям климатической нормы для этого времени года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Например, в Москве будет преобладать обычная июньская погода с температурным режимом, близким к уровню климатической нормы. Но в середине и в финале месяца ожидаются волны потепления, когда показания термометров на 1-2 градуса превысят многолетние значения», — рассказал синоптик.

В общей сложности средняя температура за июнь в Москве будет немного выше обычного.

Также погода стабилизируется в других районах России с наступлением календарного лета. При этом в Сибири средняя месячная температура может даже превысить показатели и быть теплее, чем обычно.

Ранее синоптики сообщали, что в первую летнюю ночь в Москве температура воздуха может понизиться до 11-13 градусов, а днем местами могут пройти небольшие дожди.