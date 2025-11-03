Синоптик Леус предупредил москвичей о ночных заморозках

Прошлой ночью в южной части Москвы, а именно в районе Бутово, зафиксировано понижение температуры до заморозков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно данным главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, минимальная температура в Москве составила 4,4 градуса тепла. На других станциях по городу показатели колебались от 3,7 градуса в Тушино до 4,6 градуса на Балчуге.

«А вот на юге столицы, в Бутово, отмечены заморозки, там столбик минимального термометра показал ровно 0,0 градуса», — сообщил Леус.

По словам синоптика, минусовые температуры также наблюдались в южных и восточных районах Подмосковья. Самый низкий показатель был зафиксирован в Черустях — минус 2,2 градуса.

Леус добавил, что предстоящей ночью в Москве морозов не ожидается, но в восточных районах области заморозки еще вероятны. Затем, на несколько дней, холод отступит от столичного региона и вернется во второй декаде ноября. Тем не менее, синоптик рекомендует не откладывать замену летних шин на зимние.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во второй половине ноября в Москве может выпасть снег.

