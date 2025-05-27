Синоптик Леус предупредил, что на Землю обрушатся магнитные бури в течение суток

Солнечные аномалии могут вызвать геомагнитные колебания в ближайшее время на Земле. При этом прогнозы магнитных бурь сохраняются пока только до 28 мая. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, расчеты показывают, что нестабильность геомагнитной обстановки сохранится до выходных, хотя прогнозы магнитных бурь пока ограничиваются только средой, 28 мая.

С вероятностью 51% на Земле ожидаются слабые и средние магнитные возмущения. Это связано с тем, что корональные отверстия на Солнце занимают положение, способствующее воздействию на Землю. Результатом станет увеличение скоростных характеристик и плотности солнечного потока, что может привести к подъему индекса Кр до 5-6 единиц.

Данный показатель отражает степень возмущения земной магнитосферы.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка высочайшего класса, она продолжалась 17 минут.