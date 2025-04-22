Синоптик Леус: пик прогрева в Москве пройден, но рекорд не состоялся

Пик дневного прогрева в Москве пройден, однако рекорд все же не состоялся. Окончательная информация будет известна после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По территории столичного региона рано утром прошел атмосферный фронт. Он принес свежий воздух, который ограничил дневной прогрев.

По словам Леуса, пока температура в Москве смогла повторить только рекорд дня. На станции ВДНХ в 15:00 термометры показали плюс 23,3 градуса — на 2,6 градуса ниже вчерашнего показателя.

Ранее в Москве был побит уже пятый температурный рекорд в апреле. В полдень понедельника на базовой метеостанции города ВДНХ столбики показали 24,9 градуса тепла, это на градус больше прошлого рекорда, который не удавалось побить 30 лет.