Пять температурных рекордов были побиты в Москве в апреле

Синоптик Леус: пятый рекорд тепла установлен в Москве в апреле

В Москве был побит уже пятый температурный рекорд в апреле. В полдень понедельника на базовой метеостанции города, ВДНХ, столбики показали 24,9 градусов тепла, это на градус больше прошлого рекорда, который не удавалось побить 30 лет, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Не во многие месяцы в Москве было поставлено столь большое количество рекордов тепла. В апреле 2025 года их было пять. При этом четверо из них были поставлены подряд.

Не исключено, что рекорды будут устанавливаться на протяжении следующих двух дней. В выходные апрель откатится до климатической нормы.

Ранее сообщалось, что 21 апреля температура воздуха в Москве будет от 25 до 27 градусов тепла.