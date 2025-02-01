Синоптик Леус перечислил температурные рекорды января 2025 года

Метеорологические данные свидетельствуют о рекордных температурных показателях в январе 2025 года. При детальном анализе, учитывающем сотые доли градуса, температура достигла 0,137 градуса, что существенно превысило предыдущий рекорд в 0,065 градуса, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Дополнительным доказательством исключительности этого месяца стала суммарная положительная температурная аномалия. В январе 2025 года она составила плюс 202,8 градуса, превзойдя показатель января 2020 года, когда было зафиксировано плюс 200,5 градуса. Эти факты позволяют с уверенностью назвать январь 2025 года самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице.

«Вот и ушел в историю январь 2025 года, изрядно удививший жителей столичного региона небывалым теплом. По официальной статистике его средняя температура составила плюс 0,1 градуса, что ставит его на одну строчку в списке самых теплых январей вместе с рекордсменом, первым месяцем 2020 года», — рассказал Леус.

Анализируя температурные показатели, стоит отметить, что наивысшая отметка в январе 2025 года была зафиксирована 30 числа, достигнув плюс 8,1 градуса. Для сравнения, январь 2020 года показал максимум плюс 4,5 градуса 17 числа.

Примечательно, что январь 2025 года установил пять последовательных суточных температурных рекордов, тогда как в 2020 году был установлен лишь один рекорд. Однако абсолютное лидерство по количеству температурных рекордов удерживает январь 2007 года, когда было зафиксировано семь рекордных показателей.

Количество осадков за первый месяц года достигло лишь 39 мм, что на 26% ниже климатической нормы. Это позволило месяцу занять седьмое место среди самых засушливых январей нового столетия. Особенно примечательным стало отсутствие снежного покрова в течение 17 дней, что значительно превысило показатель 2020 года, когда без снега прошло только 5 дней. Однако абсолютный рекорд по бесснежным дням в январе принадлежит 2007 году — тогда на метеостанции ВДНХ снег отсутствовал целых 18 дней.

Впервые за всю историю метеонаблюдений первое февраля встретило город без единого сантиметра снега, установив новый температурный рекорд. Аномальная бесснежность этой зимы продолжает удивлять синоптиков даже в начале последнего зимнего месяца.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что февраль 2025 года будет и холоднее, и снежнее минувшего января.