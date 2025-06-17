Синоптик Леус объяснил загадочное явление в небе над Одинцовом

В Сети появилось видео, на котором в небе подмосковного Одинцова появился крупный водоворот из туч. Он медленно крутится. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил явление в своем Telegram-канале .

«Вот так начинает раскручиваться мезоциклон», — рассказал синоптик.

В Сети пользователи шутят, что тучки на небе напоминают водоворот, знак препинания и даже странное лицо.

Ранее пресс-служба подмосковного главка МЧС России сообщила, что в Московской области с полудня и до вечера 17 июня будут гроза, дождь и сильный ветер. Жителям порекомендовали закрыть окна в квартирах, осторожно передвигаться на машине и не находиться под деревьями.