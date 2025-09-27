Синоптик Леус: дожди накроют Московский регион в субботу

сегодня в 14:24

В Московском регионе во второй половине дня ожидаются дожди. Они уже постепенно начали накрывать территорию столицы и области, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На севере Москвы уже прошли небольшие осадки. Метеостанции зафиксировали их в 12:00.

Тем временем температура в полдень в столице составила плюс 11,2 градуса. В Подмосковье она была от плюс 12,4 градуса на юге до плюс 9 градусов на севере.

В поселке Черусти тем временем холоднее всего — там зафиксировали плюс 8,7 градуса.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе будет кратковременное потепление в начале октября. Ожидается до плюс 15 градусов.

