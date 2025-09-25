В Московском регионе ожидается кратковременное потепление в начале октября

Метеоролог Шувалов сообщил о повышении температуры в Москве в октябре

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что после резкого похолодания в Московской области в начале октября ожидается кратковременное потепление до +15 градусов, сообщает 360.ru .

В Московской области в последние дни наблюдалось резкое похолодание — разница температур между сутками достигла 12 градусов. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что за 48 часов летняя погода сменилась осенней.

«То есть за 48 часов июль превратился в октябрь. Дальше погода утвердится примерно на этом уровне. По области ночью ожидаются рандомные заморозки. Дневная температура составит около +10 градусов. Осадки будут незначительными», — пояснил метеоролог.

По словам Шувалова, в ближайшее время первого снега в Москве и Подмосковье не ожидается. По прогнозам, снег может выпасть не раньше середины октября. До этого в регион еще вернется тепло.

«В перспективе есть относительный всплеск тепла. Есть вероятность, что 5–6 октября будет около +15 градусов», — добавил эксперт.

Ранее синоптики предупреждали о заморозках в пяти регионах России. В Якутии к концу недели температура может опуститься до -12…-15 градусов.