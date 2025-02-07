Синоптик Леус: атмосферное давление в Москве побило рекорд для 7 февраля

В пятницу днем в российской столице был обновлен максимум атмосферного давления, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как мы и ожидали, сегодня в Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления!» — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в 09:00 на метеостанции на ВДНХ атмосферное давление составило 774,3 мм рт. ст. Это на 0,6 мм рт. ст. больше, чем в 2012 году, когда был установлен прошлый рекорд этого дня.

По словам синоптика, абсолютный рекорд атмосферного давления февраля был установлен 21 февраля 1993 года. В этот день показатель составлял 776,0 мм рт. ст.

Леус добавил, что аномально высокое атмосферное давление в Москве прогнозируется в субботу, 8 февраля. Затем показания начнут снижаться.

7 февраля Московский регион накроет рекордное атмосферной давление. как защитить себя, если вы страдаете метеозависимостью, читайте в материале РИАМО.