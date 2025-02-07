Рекордно высокое атмосферное давление: как защитить себя, если ты метеозависимый

7 февраля Московский регион накроет рекордное атмосферной давление. Впервые за 13 лет показатели барометров достигнут 774 мм ртутного столба. В материале РИАМО – рабочие советы на случай, если вы страдаете метеозависимостью.

Больше спите Фото - © Фотобанк Лори Постарайтесь пораньше лечь спать накануне резких перепадов в атмосферном давлении. Норма сна в такие периоды должна быть не менее 9,5 часов. На ночь желательно выпить кружку травяного чая с мятой и ромашкой. После пробуждения не вставайте резко с кровати, сначала немного полежите, чтобы окончательно проснуться. Далее следует присесть, и только потом можно аккуратно встать.

Займитесь спортом Фото - © Дарья Петренко / Фотобанк Лори Физические упражнения позволяют нам чувствовать себя лучше. Поэтому день, когда атмосферное давление зашкаливает, лучше начать с короткой и легкой разминки. Потянитесь, поработайте кистями и стопами. Эти упражнения помогут сосудам прийти в тонус. Следует исключить временно приседания и наклоны – они могут привести к плохому самочувствию.

Примите душ Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори После зарядки стоит принять душ – желательно контрастный. Он увеличит шансы на то, что сосуды в течение дня будут в тонусе и головная боль обойдет вас стороной.

Принимайте витамины Фото - © Сгенерировано ИИ/Freepik.com Витамины группы В поддерживают нервную систему. Именно поэтому их стоит принимать в те дни, когда погода «шалит», а атмосферное давление либо слишком низкое, либо слишком высокое. Однако прежде чем принимать любые БАДы, стоит проконсультироваться с врачом.

Не ешьте слишком много Фото - © Ирина Ручушкина / Фотобанк Лори Перегружать желудок в дни, когда атмосферное давление зашкаливает, точно не стоит. Организму и так нелегко, а тяжелая пища (мясо, а также все жареное, острое, жирное) лишь усугубит ситуацию. Отдавайте предпочтение легкой еде: овощам, фруктам, рыбе. Лучше есть чаще, но небольшими порциями, нежели сразу и помногу. Не забывайте пить достаточно воды. А вот алкоголь должен быть исключен полностью.

Делайте перерывы в работе Фото - © Фотобанк Лори Офисным сотрудникам особенно нелегко в периоды перепадов атмосферного давления, поскольку отсутствует движение и есть напряжение глаз от света монитора. Постарайтесь каждые 30-40 минут делать небольшие 5-минутные перерывы, чтобы глаза могли отдохнуть. В это время можно сделать короткую гимнастику, размыться, простись по офису. Хорошо сделать самомассаж височной и шейно-воротниковой зоны и лба.

Не стрессуйте Фото - © Фотобанк Лори Постарайтесь избегать скандалов, ругани, любого напряжения и стресса. Это увеличит шансы на то, что у вас заболит голова. Желательно почаще быть в горизонтальном положении – побольше отдыхайте.