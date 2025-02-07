Рекордно высокое атмосферное давление: как защитить себя, если ты метеозависимый

Шпаргалки

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7 февраля Московский регион накроет рекордное атмосферной давление. Впервые за 13 лет показатели барометров достигнут 774 мм ртутного столба. В материале РИАМО – рабочие советы на случай, если вы страдаете метеозависимостью.

Больше спите

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Постарайтесь пораньше лечь спать накануне резких перепадов в атмосферном давлении. Норма сна в такие периоды должна быть не менее 9,5 часов.

На ночь желательно выпить кружку травяного чая с мятой и ромашкой.

После пробуждения не вставайте резко с кровати, сначала немного полежите, чтобы окончательно проснуться. Далее следует присесть, и только потом можно аккуратно встать.

Займитесь спортом

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Физические упражнения позволяют нам чувствовать себя лучше. Поэтому день, когда атмосферное давление зашкаливает, лучше начать с короткой и легкой разминки. Потянитесь, поработайте кистями и стопами. Эти упражнения помогут сосудам прийти в тонус.

Следует исключить временно приседания и наклоны – они могут привести к плохому самочувствию.

Примите душ

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После зарядки стоит принять душ – желательно контрастный. Он увеличит шансы на то, что сосуды в течение дня будут в тонусе и головная боль обойдет вас стороной.

Принимайте витамины

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Витамины группы В поддерживают нервную систему. Именно поэтому их стоит принимать в те дни, когда погода «шалит», а атмосферное давление либо слишком низкое, либо слишком высокое. Однако прежде чем принимать любые БАДы, стоит проконсультироваться с врачом.

Не ешьте слишком много

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Перегружать желудок в дни, когда атмосферное давление зашкаливает, точно не стоит. Организму и так нелегко, а тяжелая пища (мясо, а также все жареное, острое, жирное) лишь усугубит ситуацию. Отдавайте предпочтение легкой еде: овощам, фруктам, рыбе.

Лучше есть чаще, но небольшими порциями, нежели сразу и помногу. Не забывайте пить достаточно воды. А вот алкоголь должен быть исключен полностью.

Делайте перерывы в работе

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Офисным сотрудникам особенно нелегко в периоды перепадов атмосферного давления, поскольку отсутствует движение и есть напряжение глаз от света монитора. Постарайтесь каждые 30-40 минут делать небольшие 5-минутные перерывы, чтобы глаза могли отдохнуть. В это время можно сделать короткую гимнастику, размыться, простись по офису. Хорошо сделать самомассаж височной и шейно-воротниковой зоны и лба.

Не стрессуйте

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Постарайтесь избегать скандалов, ругани, любого напряжения и стресса. Это увеличит шансы на то, что у вас заболит голова.

Желательно почаще быть в горизонтальном положении – побольше отдыхайте.

Вызовите скорую

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Если вы себя плохо чувствуете, не стесняйтесь вызвать скорую помощь. О серьезных проблемах могут говорить следующие симптомы:

  • неприятные ощущения в области грудной клетки с иррадацией в плечо, под лопатку или в область пупка;
  • потеря чувствительности в конечностях;
  • онемение в половине лица;
  • затруднение речи;
  • тошнота;
  • мелькание мушек перед глазами, расфокусировка зрения;
  • затрудненное дыхание.