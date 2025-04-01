Синоптик Леус: апрель в Москве будет мокрым и прохладным

В течение недели температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 11 до 15 градусов тепла. Однако с выходных ожидается резкое похолодание, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Затем в Москве будут идти осадки. Ночью может появиться локальная гололедица, а также слабые заморозки.

Подобная «мартовская» погода будет в Москве до середины апреля. Во второй половине месяца температура снова возрастет до 10-15 градусов тепла. На последней неделе она будет от 13 до 18 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что многие регионы РФ столкнутся с арктическими вторжениями в апреле. Центр страны это тоже не обойдет.