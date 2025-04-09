Синоптик Леус: 33-сантиметровые сугробы выросли в Подмосковье

Наиболее высокие сугробы зафиксировали в Клину в Московской области — 33 сантиметра. Подобного снежного покрова в городе не выпадало за прошедшую зиму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В российской столице, согласно данным базовой метеостанции города ВДНХ, высота сугробов достигла 16 сантиметров. Это на пять сантиметров выше, чем 8 апреля.

На иных метеостанциях Москвы показатель еще больше.

«От 16 см на Балчуге до 20 в Тушине и до 23 в МГУ», — отметил Леус в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, эти значения были наибольшими. В дальнейшем высота снежного покрова в Москве постепенно будет уменьшаться.

За ночь в столице выпало 3 мм осадков. С начала снегопадов выпало 22 мм, что составляет 2/3, или 65%, апрельской нормы. 9-10 апреля в Москве уже будет выполнена месячная норма осадков.

Ранее Леус выкладывал видео со спутника. На нем видно, как циклон «Зион» окутал РФ. Из-за него ряд регионов европейской России, среди которых Москва и область, завалило снегом.