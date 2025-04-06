Появилось видео циклона «Зион» из космоса, из-за которого Москву занесло снегом

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус опубликовал в своем Telegram-канале видео со спутника, на котором видно, как циклон «Зион» окутал Землю. Из-за него некоторые регионы европейской России, в том числе Москва и область, оказались завалены снегом.

На кадрах видно, что «Зион» плотно окутал ряд субъектов РФ. Под его влиянием оказались Москва, Подмосковье, Рязанская, Тульская, Владимирская, Нижегородская, Ярославская области.

Леус отметил, что прошедшей ночью в Москве выпало 4 мм осадков. В Тушине их было 3. На Балчуге — 7 мм. Эти показатели составляют от 8 до 19% от апрельской нормы осадков.

В ТиНАО выпало 11 мм снега. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Серпухове — 13 мм. Это более трети (37%) от нормы апреля.

По высоте снежного покрова в Московской области лидером стали Черусти — 10 см.