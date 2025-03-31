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Синоптик Леус: 31 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

31 марта стало самым теплым днем в российской столице с начала 2025 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня к полудню температура воздуха в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +14,0°», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что прошлый температурный максимум был зафиксирован 29 марта, когда столбики термометров поднялись до плюс 13,9 градуса.

По словам синоптика, окончательное значение максимума 31 марта будет известно после 21:00, когда будут сняты показания с термометров.

Леус добавил, что при этом предстоящее похолодание, которое ожидается с 1 апреля, сделает так, что 31 марта останется самым теплым днем года до конца первой декады апреля.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что 1 апреля Московский регион окажется под влиянием южного циклона, который обернется сильными дождями, а к выходным ожидается похолодание.