Синоптик Леус: 29 мая стало самым теплым днем в Москве с начала весны и года

Четверг, 29 мая, стало в столице самым теплым днем с начала весны и текущего года. Воздух в Московском регионе прогрелся до плюс 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Первый „тридцатники“ в столичном регионе», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в четверг на городской базовой метеостанции на ВДНХ температура воздуха составила плюс 29,3 градуса.

Синоптик добавил, что в Московской области температура воздуха впервые в этом сезоне достигла отметки в плюс 30 градусов. В Михневе воздух прогрелся до плюс 30 градусов, а в Люберцах — до плюс 30,7 градусов.

Ранее сильный ветер свалил дерево прямо на одну из машин на западе Москвы. Сведений о пострадавших не поступало.