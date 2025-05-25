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Синоптик Леус: 25 мая в Москве стало самым теплым днем с начала весны и года

Воскресенье, 25 мая, стало в столице самым теплым днем с начала весны и текущего года. Температура воздуха в мегаполисе на 6 градусов превысила климатическую норму, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве продолжаются изменения в списке теплых лидеров года», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в 14:00 на городской базовой метеостанции на ВДНХ температура воздуха составила плюс 27,1 градуса, что 0,2 градуса выше субботнего показателя.

Синоптик напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры для 25 мая был зафиксирован в 2005 году, когда воздух в столице прогрелся до плюс 31,5 градуса.

Леус добавил, что точное значение нового максимума будет зафиксировано на ВДНХ после 21:00, когда специалисты снимут показания с термометров.

Ранее стало известно, что в столице с 16 до 19 часов 25 мая действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.