Синоптик: 14 и 15 декабря станут испытанием для пожилых и метеозависимых

14 и 15 декабря станут настоящим испытанием для метеозависимых и пожилых людей. В эти выходные произойдет быстрая смена синоптических процессов. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

14 декабря в Московском регионе погоду будет формировать гребень антициклона с центром над Черным морем. 15 декабря будет преобладать компактный циклон с Финского залива. По словам синоптика, атмосферное давление понизится более чем на 15 единиц. 16 декабря оно продолжит понижаться.

«Перепады атмосферного давления будут сопровождать изменения температурного режима. Резкие колебания этих метеопараметров могут привести к нарушениям сердечного ритма, вызвать спазмы сосудов головного мозга», — написала Позднякова в Telegram-канале.

Головную боль и дискомфортное состояние почувствуют даже вполне здоровые люди. Синоптик посоветовала заранее спланировать свои дела на выходные.

Ранее Позднякова заявила, что, согласно проведенным 9 декабря расчетам, в преддверии Нового года в Москве ожидается похолодание до минус 10 градусов. Она отметила, что в текущем году декабрьская погода отличается своей неустойчивостью.