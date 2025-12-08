Синие собаки в Чернобыле: что известно о влиянии радиации на животных

Феномен появления собак с необычной синей шерстью в Чернобыльской зоне был объяснен ученым, который определил факторы, повлекшие за собой изменение окраса, и изучил влияние радиации на генетику животных, сообщает Infox .

Исследователь из университета Южной Каролины Тимоти Муссо предполагает, что синий цвет шерсти у чернобыльских собак может быть следствием контакта с химикатами, содержащимися в перевернутом портативном туалете, где животные, вероятно, валялись в экскрементах. Он подчеркнул, что данное явление не связано с приспособлением к радиационному фону.

Волонтеры продолжают попытки отловить этих собак и активно обсуждают этот необычный случай в интернете, отмечая, что причина изменения цвета шерсти остается невыясненной.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее высказал мнение, что синие собаки могут быть результатом действий вандалов. Он уверен, что подобная окраска не могла появиться у животных естественным путем, даже в условиях повышенной радиации.

В дополнение к этому, ряд исследований указывает на то, что собаки, проживающие в зоне отчуждения, могут испытывать различные проблемы со здоровьем из-за радиационного воздействия и загрязнения окружающей среды. Это потенциально влияет на их иммунитет и репродуктивную функцию. Однако на данный момент отсутствуют убедительные научные данные, подтверждающие связь радиации с изменением цвета шерсти животных.

