Синдром Стокгольма в бытовых отношениях: как распознать ловушку и не стать жертвой

Стокгольмский синдром — ситуация, когда жертва начинает защищать и даже испытывать теплые чувства к агрессору. Кандидат психологических наук Мария Брюс рассказала, как он может проявляться не только в контексте крупных трагедий, но и в обычных бытовых отношениях, пишет «Секрет фирмы» .

Брюс выделила ряд тревожных сигналов, которые могут указывать на то, что человек находится в зоне риска «бытового» стокгольмского синдрома. Среди них — нарушение личных границ, унижение и обесценивание, газлайтинг, сужение круга общения, искусственно созданные конфликты, вменяемое чувство вины и ложная авторитетность партнера.

Ключевым признаком синдрома может быть также театрализованное примирение после скандалов, включающее слезы, извинения и клятвы, за которым следует временное затишье, похожее на «второй медовый месяц».

По словам эксперта, сложно противостоять синдрому на фоне насилия со стороны более сильного человека. Но распознать признаки абьюза и признаться себе в проблеме — уже половина успеха. Если нет возможности уйти самостоятельно, нужно заручиться поддержкой близких.