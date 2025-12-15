Символ 2026-го: россияне скупают украшения с лошадьми в преддверии Нового года

В преддверии Нового года россияне активно покупают украшения с изображением лошадей. Спрос на ювелирные изделия с главным символом 2026 года вырос на 1300%, сообщает SHOT .

Модницы и их близкие все чаще выбирают украшения с изображением лошадей: подвески, кольца, броши и другие аксессуары. Согласно данным аналитиков Wildberries & Russ, также популярны наборы для рукоделия с рисунками коней, спрос на которые вырос почти на 1000%.

На втором месте по популярности — кружки и чашки с символом 2026 года, продажи которых увеличились на 674%.

Всего оборот товаров с «лошадиной» символикой увеличился почти на 300%. Наибольшей популярностью пользуются новогодние магниты, картины по номерам, полиэтиленовые пакеты, брелоки и комплекты кухонных полотенец, украшенные символом 2026 года.

