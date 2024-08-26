Симоньян: Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи от Telegram

Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования Telegram, считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Дуров их отдаст, написала она в своем Telegram-канале .

«Что главное в истории с Дуровым? <…> Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — отметила она.

Она посоветовала всем, кто привык использовать Telegram «для чувствительных разговоров/переписок», удалить сообщения «прямо сейчас» и «больше так не делать».

Вечером в субботу Павел Дуров прилетел в аэропорт Ле-Бурже в Париж со своей спутницей на частном самолете из столицы Азербайджана Баку. Его сразу задержали местные силовики.

Дурова могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Ему может грозить 20 лет лишения свободы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.