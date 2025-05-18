Силуанов объяснил свой смех на совещании с Путиным

На встрече с российскими предпринимателями один из участников обратился с просьбой к президенту РФ. В ответ Путин посмотрел на улыбающегося Силуанова и отметил, что это признак согласия министра финансов. При этом Силуанов как не подтвердил предположение Путина, так и не перестал смеяться.

«У меня вообще-то всегда хорошее настроение. <…> В министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому не всегда приходится улыбаться», — ответил Силуанов на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, который опубликовал фрагмент разговора в Telegram-канале.

Глава Минфина добавил, что встреча с представителями российского бизнеса прошла успешно, это и стало причиной его положительной реакции.

Ранее Силуанов рассказал о своих любимых книгах про финансы и экономику. Также он призвал всех интересующихся читать русскую классику.