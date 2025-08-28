Силовые структуры проверили готовность охранников образовательных учреждений Ямала

В Салехарде силовики провели Всероссийские антитеррористические учения в школе № 6, в ходе которых проверили действия охранников и сотрудников образовательных учреждений, сообщает «Север-пресс» .

В школе № 6 Салехарда прошли антитеррористические учения, в которых условные террористы попытались проникнуть в здание под видом посетителей. Мероприятие стало частью Всероссийских учений, охвативших все школы, колледжи, детские сады и учреждения дополнительного образования Ямала.

Первый заместитель директора департамента образования округа Сергей Бойченко пояснил, что учения проводились без участия детей из-за каникул. В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие силовых структур, Росгвардии, полиции, МЧС и администрации образовательных организаций. Особое внимание уделили проверке знаний и действий охранников, работающих как в Росгвардии, так и в частных охранных предприятиях.

По сценарию учений, условные террористы захватили заложников, роль которых исполнили охранники. Сотрудники школы забаррикадировались в кабинете, после чего злоумышленников задержали. Затем было обнаружено условное взрывное устройство, обезвреживанием которого занялись специалисты Росгвардии.

По итогам учений состоится совещание межведомственной комиссии, где обсудят выявленные недостатки и подготовят рекомендации по совершенствованию работы. Это уже вторые подобные учения в Ямало-Ненецком автономном округе: весной аналогичная тренировка прошла в школе № 2.