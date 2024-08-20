Силовики накрыли московский клуб DFF из-за доноса

сегодня в 15:02

Baza: московский клуб DFF накрыл ОМОН за раздачу визиток с донатами для ВСУ

Сотрудники полиции провели рейд в столичном ночном клубе DFF после кинопоказа — там, предположительно, раздавали визитки с призывами оказывать денежную помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Baza .

Скандальный кинопоказ прошел в Deep fried friends 17 августа. После него началась вечеринка, которую организовала онлайн-платформа START. На нее пригласили артиста Славу Копейкина, музыканта Tomas Mraz и других исполнителей.

Но примерно в середине вечеринки в клуб вошли полицейские. Присутствующих начали обыскивать.

Возможная причина визита полиции — жалоба одного из посетителей клуба. Ранее он сообщил в правоохранительные органы, что в DFF якобы распространяют листовки с призывами делать пожертвования Вооруженным силам Украины.

Ранее трое москвичей без трусов зиговали под нацистский марш в Петербурге. Это произошло на Васильевском острове.